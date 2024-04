Das Wetter: Wolken und etwas Sonne, Höchstwerte 8 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt mit ab und zu kurzen sonnigen Abschnitten und nur ganz vereinzelt noch Schauer bei 8 bis 15 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf +6 bis -1 Grad. Morgen, am Freitag und am Samstag sonnig mit einigen wenigen lockeren Wolkenfeldern bei 15 bis 22 und am Samstag bei 20 bis 25 Grad. In den Nächten 9 bis 4 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.04.2024 14:45 Uhr