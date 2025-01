Das Wetter: Wolken und etwas Schnee in der Nacht, bis minus 8 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Norden und Osten bewölkt, im Mittelgebirgsraum Schneeschauer. Im Süden ist es meist klar. Bis zum Morgen Abkühlung auf -1 bis -14 Grad. Morgen ein Wechsel von Wolken und Sonne, Höchstwerte zwischen -3 und +1 Grad. Am Sonntag Schnee- und Regenfälle, die Temperaturen steigen wieder auf 1 bis 12 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2025 18:51 Uhr