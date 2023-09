Das Wetter: Wolken, teils Regen, 12 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Alpennähe noch stark bewölkt und zeitweise etwas Regen. Sonst wechseln sich Sonne und Wolken ab mit einzelnen Schauern. Die Höchstwerte 12 bis 19 Grad. Kommende Nacht an den Alpen noch Regen, sonst zunehmend klar - vereinzelt zieht Nebel auf bei Tiefsttemperaturen um 5 Grad. Die weiteren Aussichten: bis Dienstag: Nach Auflösung einzelner, mitunter zäher Nebelfelder ist es freundlich - vor allem am Montag und Dienstag viel Sonnenschein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2023 13:15 Uhr