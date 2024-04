Das Wetter: Wolken, später Regen, bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: In Süd- und Ostbayern gibt es noch ein paar freundliche Abschnitte. Sonst bewölkt, später kommt von Westen her Regen und lebhafter Wind. Höchstwerte 10 bis 15 Grad. In der Nacht wechselnd bewölkt, zwischendurch Schauer bei Tiefstwerten um 8 Grad. Auch morgen windig und wechselhaft mit Regen. Freitag und Samstag dann sonniger und Höchstwerte zwischen 18 und 27 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2024 09:45 Uhr