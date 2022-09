Das Wetter: Wolken, sonnige Abschnitte und Regen

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Norden Frankens und der Oberpfalz etwas Sonne und vereinzelte Schauer. Sonst bewölkt und immer wieder Regen. Es weht ein lebhafter Wind. Höchstwerte 13 bis 17 Grad. Die Aussichten: Morgen und am Sonntag überwiegend bewölkt mit Regen. Am Montag teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern. Höchstwerte 8 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 12:00 Uhr