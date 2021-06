Das Wetter: Wolken, sonnige Abschnitte und Gewitter, Höchstwerte 18 bis 25 Grad

Nachrichtenarchiv - 07.06.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt, mit sonnigen Abschnitten vor allem in der Osthälfte. Vereinzelt kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 18 bis 25 Grad. In der Nacht von Unterfranken bis Schwaben und in Teilen Oberbayerns vereinzelt Schauer oder Gewitter, sonst meist trocken. Tiefstwerte um 13 Grad. Die Aussichten: Weiterhin unbeständig mit Sonne, Wolken und einzelnen, teils kräftigen Schauern und Gewittern. Höchstwerte 20 bis 27 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.06.2021 11:45 Uhr