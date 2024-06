Das Wetter: Wolken, Sonne und Schauer, bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, in Unterfranken und am Bodensee mitunter länger sonnig. Im Tagesverlauf Schauer und teils kräftige Gewitter. Höchstwerte 23 bis 29 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen unbeständig mit Sonne, Wolken und örtlich kräftigen Schauern und Gewittern. Am Samstag viel Sonne, am späten Nachmittag auch Gewitter. Höchstwerte 25 bis 33 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2024 06:00 Uhr