Das Wetter: Wolken, Sonne und Schauer bei 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Von Westen her einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte 16 bis 22 Grad. In der Nacht Schauer bei Tiefstwerten um 11 Grad. Auch Morgen wechselhaft. Am Freitag südlich der Donau freundlich, sonst meist bewölkt und gebietsweise Regen. Am Samstag überall sonnig. Höchstwerte 16 bis 24, am Samstag 22 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2023 13:00 Uhr