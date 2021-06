Das Wetter: Wolken, Sonne und Gewitter, bis 26 Grad

Nachrichtenarchiv - 09.06.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Nachmittags teils sonnig teils bewölkt, örtlich kräftige Schauer und Gewitter bei Werten zwischen 20 und 26 Grad. Für den Bayerwald, die südliche Oberpfalz und das nördliche Oberbayern gilt eine Unwetterwarnung. Nachts anfangs im Süden noch Regen und Tiefstwerte bei 12 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Morgen wenig Wetteränderung. Am Freitag nur noch im Süden Schauer oder Gewitter. Am Samstag teils sonnig, teils bewölkt und weitgehend trocken. Tageshöchstwerte 22 bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2021 14:00 Uhr