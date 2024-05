Das Wetter: Wolken, Sonne, Schauer und Gewitter; Maximal 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Nebel wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, an den Alpen überwiegend bewölkt. Im Tagesverlauf öfter Schauer oder Gewitter. Maximal 22 Grad. Morgen vielerorts freundlich, vereinzelt Schauer. Am Montag teils freundlich, teils bewölkt und gelegentlich Regen, ab Nachmittag vereinzelt teils kräftige Schauer und Gewitter. Dienstag bewölkt mit Regen. Höchstwerte 20 bis 25, am Dienstag nur noch 14 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2024 07:00 Uhr