Das Wetter: Wolken, Sonne, Schauer und Gewitter; Höchstwerte 20 bis 26 Grad

Meldungsarchiv - 21.07.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Vereinzelte, vor allem im Süden örtlich auch kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 20 bis 26 Grad. In der Nacht nimmt die Schauer- und Gewitterneigung ab, örtlich Nebel. Tiefstwerte 15 bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen am Alpenrand einzelne Schauer und Gewitter, Sonntag sonnig, am Montag örtlich kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 21 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2023 16:00 Uhr