Das Wetter: Wolken, Sonne, Regen und Gewitter, bis 29 Grad

Nachrichtenarchiv - 13.07.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Ganz im Westen überwiegend bewölkt, sonst teils längere sonnige Abschnitte. Vereinzelt Regen, am Nachmittag und Abend örtlich kräftige Gewitter. Höchstwerte 17 bis 29 Grad. In der Nacht zeitweise teils gewittriger Regen bei Tiefstwerten um 14 Grad. Die Aussichten bis Freitag: weiterhin unbeständig mit häufigen, teils gewittrigen Regenfällen, Höchstwerte 16 bis 24 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2021 10:00 Uhr