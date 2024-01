Das Wetter: Wolken, Sonne, örtlich Schauer, bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist bewölkt, im Süden freundlich. Vereinzelt Schauer. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Rhön, Frankenwald, Fichtelgebirge und Bayerischen Wald vor Stark- und Dauerregen. Lebhafter Wind mit starken Böen bei Höchstwerten von 4 bis 9 Grad. In der Nacht klar, im Norden Regen bei Tiefstwerten um 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen trüb und vielerorts Regen. Am Mittwoch und Donnerstag im Süden wieder freundlicher, im Norden wechselhaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2024 12:00 Uhr