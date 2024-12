Das Wetter: Wolken, Schneeregen und Schnee, bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Windig und bewölkt mit teils länger anhaltenden Schneeregen- und Regenfällen. Die Tageswerte erreichen ein bis acht Grad. Morgen wenig Änderung, in tiefen Lagen zum Teil Schnee, in der Nacht Abkühlung bis -3 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch an Heiligabend gibt es einen Mix aus Wolken, Regen und Schneefall, und es bleibt windig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2024 06:00 Uhr