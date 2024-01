Das Wetter: Wolken, Regen und Sturm, bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und im Tagesverlauf von Nordwesten her schauerartige Regenfälle, am Nachmittag und Abend im Norden Frankens Auflockerungen. Starker bis stürmischer Wind bei Höchstwerten von 9 bis 14 Grad. In der Nacht lassen Regen und Wind etwas nach. Tiefstwerte um 5 Grad. Morgen und am Freitag weiterhin windig und oft bewölkt, zeitweise Regen. Am Samstag nach örtlich zähem Nebel freundliches Wetter und wieder etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2024 06:00 Uhr