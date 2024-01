Das Wetter: Wolken, Regen, örtlich Orkanböen, bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und im Tagesverlauf von Nordwesten her schauerartige Regenfälle, am Nachmittag und Abend im Norden Frankens Auflockerungen. Der Deutsche Wetterdienst warnt für die Hochlagen der Alpen und des Bayerischen Waldes vor orkanartigen Böen und Orkanböen. Sonst starker bis stürmischer Wind bei Höchstwerten von 9 bis 14 Grad. In der Nacht lassen Regen und Wind etwas nach. Tiefstwerte um 5 Grad. Morgen und am Freitag weiterhin windig und oft bewölkt, zeitweise Regen. Am Samstag nach örtlich zähem Nebel freundliches Wetter und wieder etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2024 07:00 Uhr