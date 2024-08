Das Wetter: Wolken, Regen, örtlich Gewitter, Tiefstwerte um 15 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht unterschiedlich bewölkt und gebietsweise Regen, örtlich Gewitter. Tiefstwerte zwischen 19 und 15 Grad. Im Tagesverlauf stark bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen. Am Montag in Franken Wetterbesserung, sonst weiterhin meist bewölkt. Am Dienstag überwiegend freundlich. Höchstwerte anfangs 18 bis 24, am Dienstag wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2024 23:00 Uhr