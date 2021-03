Nachrichtenarchiv - 09.03.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Von Unterfranken dichte Wolken und etwas Regen, teils Schneeregen. Südlich der Donau auch Sonne bei Höchstwerten von 2 bis 8 Grad. In den kommenden Tagen Wolken und etwas Regen. Im Süden freundlicher. Morgen maximal 9 Grad, am Donnerstag bis 14 Grad. In den Nächten plus 5 bis minus 1 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2021 06:00 Uhr