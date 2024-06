Das Wetter: Wolken mit sonnigen Abschnitten, einzelne Schauer

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bleibt es in Teilen Nordbayerns bewölkt, sonst wechseln sich Wolken und Sonne ab. Vereinzelt sind Schauer oder Gewitter möglich, bei Höchstwerten zwischen 18 und 24 Grad. In der Nacht nur ein paar Schauer, sonst trocken. Tiefstwerte um 11 Grad. Bis Samstag gibt es Sonne und Wolken, nur im Süden Bayerns mehr Wolken, auch ein paar Schauer oder Gewitter sind möglich. Die Temperaturen ändern sich kaum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2024 12:00 Uhr