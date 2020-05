Nachrichtenarchiv - 31.05.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten vor allem am Untermain und Bodensee. Nachmittags und abends im Südosten vereinzelt Regen. Dazu weht ein lebhafter Wind, Höchstwerte 12 bis 20 Grad, Tiefstwerte in der Nacht um 7 Grad. Bis Mittwoch wird es sonniger und deutlich wärmer bei bis zu 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2020 11:00 Uhr