Das Wetter: Wolken mit etwas Schnee oder Regen, örtlich Frost

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viele Wolken und nur wenig Sonne. Im Süden vereinzelt Schnee, im Norden auch Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 1 und plus 5 Grad. Kommende Nacht besonders im Norden und Osten Schnee oder Regen bei Tiefstwerten um minus 1 Grad. Auch morgen und am Dienstag oft bewölkt mit Schnee oder Regen. Am Mittwoch auch mal freundlich. Maximal minus 2 bis plus 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2023 12:00 Uhr