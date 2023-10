Das Wetter: Wolken, etwas Sonne und vereinzelt Regen bei 13 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Es ist meist bewölkt, ab und zu zeigt sich die Sonne - vor allem an den Alpen. Vereinzelt kann es regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 20 Grad. Kommende Nacht liegen die Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen und am Samstag ändert sich wenig. Am Sonntag gibt's mehr Sonne und es bleibt meist trocken bei 12 bis 22 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2023 11:45 Uhr