Das Wetter: Wolken, etwas Sonne und Schauer, Höchstwerte 2 bis 7 Grad

Nachrichtenarchiv - 28.01.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Vereinzelt Schnee- oder Regenschauer, an den Alpen zeitweise Schnee. 2 bis 7 Grad. In der Nacht vielerorts trocken, Tiefstwerte um 1 Grad. Morgen in Alpennähe freundliche Abschnitte, sonst stark bewölkt und vereinzelt Regen oder Schneeregen. Am Sonntag an den Alpen einzelne Schauer, sonst trocken. Montag von Westen her Schnee und Schneeregen und teils stürmisch bei 1 bis 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2022 11:00 Uhr