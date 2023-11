Das Wetter: Wolken, etwas Sonne und Regen; Höchstwerte 5 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach gebietsweisem Regen lockert es von Westen her etwas auf. Es ist sehr windig bei 5 bis 11 Grad. In der Nacht wieder Regen, die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 700m bei Tiefstwerten um 4 Grad. Morgen zunächst bewölkt und gebietsweise schauerartiger Regen, am Nachmittag im Westen und Süden sonnige Abschnitte. Am Sonntag meist trocken, am Nachmittag von Südwesten her Regen bei Höchstwerten von 10 und Tiefstwerten in der Nacht bis -4 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.11.2023 11:45 Uhr