Das Wetter: Wolken, etwas Sonne und Regen bei 6 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt mit Regenschauern. Ab und zu kommt auch die Sonne durch. Höchstwerte 6 bis 10 Grad. In der Nacht weiter Regen, an den Alpen auch länger, Tiefstwerte um 4 Grad. Morgen auch wieder regnerisch, in höheren Lagen fängt es an, zu schneien, bei 2 bis 8 Grad. Am Samstag trocken, zum Teil auch freundlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2023 12:00 Uhr