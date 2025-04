Das Wetter: Wolken etwas Sonne, später Schauer - 17 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit sonnigen Abschnitten, vor allem im Norden. Ab dem Nachmittag von Südwesten her Schauer, in Franken örtlich auch Gewitter. Höchstwerte 17 bis 23 Grad. Die Aussichten: Morgen meist freundlich, an Gründonnerstag ähnlich, nur im Westen und an den Alpen viele Wolken, gebietsweise Regen, bis 26 Grad. An Karfreitag meist bewölkt und zeitweise Regen, kühler bei 10 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2025 11:00 Uhr