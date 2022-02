Das Wetter: Windig und wechselnd bewölkt mit Sonne

Nachrichtenarchiv - 11.02.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Windig und wechselnd bewölkt mit Sonne, aber auch vereinzelten Regen-, Graupel- und Schneeschauern. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. In der Nacht gebietsweise klar; Tiefstwerte zwischen minus 2 und minus 11 Grad. Die Aussichten: Morgen und am Sonntag nach teils zögernder Nebel-Auflösung sonnig. Am Montag teils sonnig, teils bewölkt und meist trocken. Tageshöchstwerte 2 bis 7, ab Sonntag 4 bis 12 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2022 15:00 Uhr