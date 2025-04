Das Wetter: Windig und unbeständig. Höchstwerte 5 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist trocken, im Süden vereinzelt Regen und oberhalb 1.000 Meter Schnee. Sehr windig. Höchstwerte 5 bis 13 Grad. In der Nacht oft klar, im Alpenvorland und in Teilen Schwabens Hochnebel. Es kühlt ab auf +5 bis -1 Grad. Morgen oft sonnig, am Donnerstag und Freitag viel Sonne. Ab Donnerstag frühlingshafte 15 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2025 15:00 Uhr