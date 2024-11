Das Wetter: Windig und teils regnerisch, 7 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Alpenrand scheint heute ab und zu die Sonne. Sonst ist es bewölkt, zeitweise regnet es und es weht ein stürmischer Wind. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 11 Grad. In der Nacht wird der Regen mehr und es kühlt ab - bis auf Werte um 2 Grad. Die kommenden Tage werden spürbar kälter, mit Wolken, Schauern und sonnigen Abschnitten. Es bleibt sehr windig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2024 10:00 Uhr