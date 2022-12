Nachrichtenarchiv - 22.12.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Von Westen zieht neuer Regen heran; am Morgen ist im südlichen Niederbayern Glatteis möglich. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Am Tag lebhafter Wind und oft bewölkt, morgen kommt teils ergiebiger Regen dazu. Höchstwerte 7 bis 12 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2022 03:00 Uhr