Das Wetter: Windig und regnerisch

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist bewölkt und windig, im Osten noch Regen, Temperaturen von 5 bis 10 Grad. Kommende Nacht wechselnd bewölkt, teils klar, nur vereinzelt Regen bei einem bis 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen wenig Änderung, am Faschingsdienstag freundlicher, dann wieder mehr Wolken und Regen. Nachts 2 bis minus 3 Grad, tagsüber 4 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2024 15:00 Uhr