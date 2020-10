Nachrichtenarchiv - 05.10.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt bei lebhaftem Wind und gebietsweise Regen. Temperaturanstieg auf 12 bis 16 Grad. Nachts weitere Regenfälle bei 8 Grad. Auch in den nächsten Tagen oft bewölkt und besonders morgen und Mittwoch gelegentlich Regen. Mitunter freundliche Abschnitte, vor allem in Alpennähe. Nächtliche Tiefstwerte 10 bis 6, Tageshöchstwerte 11 bis 17 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2020 12:00 Uhr