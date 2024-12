Das Wetter: Windig mit Regen und Schneefall, bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Trüb, regnerisch und windig, später auch Schnee- und Graupelschauer, bei vier bis acht Grad. Kommende Nacht örtlich Schneefall, um null Grad. Morgen weiter unbeständig und zeitweise Schnee. Die weiteren Aussichten: An Heiligabend wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, im Süden auch Schnee. Am ersten Feiertag erst neblig, später teils sonnig, bei Tageshöchsttemperaturen zwischen minus einem und sechs Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2024 09:00 Uhr