Nachrichtenarchiv - 05.02.2022 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute ist es weitgehend trocken, in Alpennähe fällt am Vormittag noch etwas Schnee. Teils sonnig wird es sonst besonders südlich der Donau. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 7 Grad. Morgen erst trocken, später nass und windig. Am Montag lassen die Schauer nach und am Dienstag ist es dann wieder überwiegend trocken bei maximal 3 bis 9 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.02.2022 06:15 Uhr