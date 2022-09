Das Wetter: Weiterhin feuchtkalt

Hunderte Festnahmen bei Anti-Kriegs-Protesten in Russland

Moskau: Die russische Polizei ist teils brutal gegen Demonstranten vorgegangen, die gegen die Teilmobilmachung für den Ukraine-Krieg auf die Straße gegangen waren. In St. Petersburg knüppelten Männer in Kampfuniform und mit Helm auf Kundgebungsteilnehmer ein, wie Videos in sozialen Netzwerken zeigen. In Moskau nahm die Polizei etwa 330 Demonstranten in Gewahrsam. Landesweit gab es mehr als 700 Festnahmen in 32 Städten, wie ein Menschenrechtsportal meldet. Auch Elektroschocker kamen laut Augenzeugen zum Einsatz. Offenbar als Reaktion auf die erfolgreiche ukrainische Gegenoffensive lässt Kremlchef Putin 300.000 Reservisten einziehen. Daran gibt es aber auch regierungsintern Kritik. So bemängelte der Menschenrechtsrat beim russischen Präsidenten, dass selbst Männer einberufen werden, die keine Kampferfahrung haben.

