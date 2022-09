Das Wetter: Weitere Schauer und Gewitter bei 18 bis 25 Grad

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Bewölkt, im Süden schaut am ehesten kurz die Sonne durch. Von Westen her zieht Regen auf, vereinzelt gibt's kräftige Gewitter. 18 bis 25 Grad. In der Nacht weiterhin wechselhaft mit teils gewittrigen Regenfällen. Tiefstwerte um 15 Grad. In den kommenden Tagen bleibt es bewölkt mit Schauern, Regen oder Gewittern. Höchstwerte morgen 16 bis 22, am Freitag 13 bis 17 und am Samstag 8 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2022 12:00 Uhr