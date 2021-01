Nachrichtenarchiv - 30.01.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Es bleibt windig und regnerisch, in höheren Alpentälern und im Bayerischen Wald mit Schnee vermischt. Gebietsweise Hochwasser. Es gilt eine Unwetterwarnung vor starkem Tauwetter im Allgäu und am Alpenrand. In der Nacht 6 bis 1 Grad. Am Tag 4 bis 9 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.01.2021 01:00 Uhr