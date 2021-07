Nachrichtenarchiv - 23.07.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Fast überall Sonnenschein, in den Bergen Quellwolken. Höchstwerte 23 bis 28 Grad. Auch morgen sonnig, am Abend im Westen erste Gewitter. Am Sonntag dann immer wieder Schauer oder Gewitter. Höchstwerte morgen 24 bis 30 Grad, am Sonntag etwas weniger.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2021 06:00 Uhr