Nachrichtenarchiv - 12.09.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, später da und dort Nebel; Tiefsttemperaturen zwischen 14 Grad am Bodensee und 8 Grad in Oberfranken. Am Tag nach örtlichem Frühnebel sonnig oder leicht bewölkt. Höchstwerte 25 bis 31 Grad. Und die weiteren Aussichten: bis Dienstag wenig Änderung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2020 20:00 Uhr