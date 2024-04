Das Wetter: Wechselnd bewölkt, zeitweise Regen; Höchstwerte 10 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag windig und wechselnd bewölkt mit höchstens kurzen sonnigen Abschnitten. Zeitweise Regen. Höchstwerte zwischen 10 und 15 Grad. In der Nacht bewölkt mit einzelnen Schauern bei Tiefsttemperaturen um 8 Grad. Morgen weiter windig und wechselhaft mit Regen. Freitag und Samstag zunehmend sonnig. Es wird wieder deutlich wärmer mit 18 bis 27 Grad am Freitag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2024 12:00 Uhr