Das Wetter: Wechselnd bewölkt, zeitweise Regen

Nachrichtenarchiv - 24.11.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Es ist wechselnd bewölkt und recht windig, zeitweise regnet es. Im Laufe des Nachmittags zeigt sich die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 10 Grad. Die kommende Nacht wird bei Tiefstwerten um den Gefrierpunkt vielerorts klar. In den nächsten Tagen ist es weiterhin wechselnd bewölkt und gelegentlich regnet es etwas. Am Sonntag teils sonnig. Höchstwerte 3 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2022 11:00 Uhr