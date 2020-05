Nachrichtenarchiv - 24.05.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, mitunter auch sonnig und nur ganz vereinzelte Schauer. 14 bis 19 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt, örtlich Regen bei Tiefstwerten um 8 Grad. Morgen Sonne, Wolken und Regen. Am Dienstag und Mittwoch überwiegend freundlich und trocken. Höchstwerte 14 bis 20 Grad, am Mittwoch etwas wärmer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2020 13:00 Uhr