Das Wetter: Wechselnd bewölkt, vereinzelt Regen oder Schnee

Spahn rechnet mit längerem Lockdown

Berlin: Trotz des Impfstarts sieht Bundesgesundheitsminister Spahn Deutschland noch nicht in der Lage, den Lockdown zu beenden. Bei einer Pressekonferenz am Vormittag sagte er, man sei von Normalität noch weit entfernt. Die 1.129 heute gemeldeten Toten im Zusammenhang mit Corona zeigten, wie brutal das Virus zuschlage. Eine Rückkehr zum Modus vor dem Lockdown sehe er nicht. Auch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Dreyer, rechnet mit noch längeren Einschränkungen. Die Zahlen seien wegen der Weihnachtstage noch uneindeutig. Es brauche daher mehr Zeit, bis man an eine Lockerung denken könne, so Dreyer im Interview mit der Rheinischen Post. Am 5. Januar wollen die Länderchefs mit Kanzlerin Merkel über die Lage beraten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2020 15:00 Uhr