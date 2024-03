Das Wetter: Wechselnd bewölkt und gelegentlich Schauer bei 11 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt und teils länger sonnig. An den Alpen öfter Regen. Höchstwerte 11 bis 18 Grad. In der kommenden Nacht an den Alpen und im Süden Niederbayerns einzelne Schauer, sonst meist trocken bei Werten um 5 Grad. Morgen nach örtlichem Nebel teils sonnig, teils bewölkt. Am Wochenende bei lebhaften Winden unbeständig mit schauerartigem Regen bei maximal 9 bis 19 Grad. Am Sonntag im Bergland mitunter Schnee.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2024 06:00 Uhr