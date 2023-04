Meldungsarchiv - 09.04.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Heute Nachmittag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und ein paar Schauern. Ab dem späten Nachmittag überall Auflockerungen bei 9 bis 14 Grad. In der Nacht oft klar, örtlich Nebelfelder bei Tiefsttemperaturen zwischen +3 und -2 Grad. Morgen viel Sonnenschein, am Dienstag und Mittwoch wechselhaft mit Sonne, Wolken und Schauern. Tageshöchstwerte 10 bis 18 Grad. In den Nächten Tiefstwerte zwischen 9 und 2 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2023 16:00 Uhr