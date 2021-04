Das Wetter: wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten

Steinmeier ruft Bürger zum Impfen auf

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat die Bürger erneut aufgerufen, sich gegen Covid 19 impfen zu lassen. In einer Rede zum Osterfest betonte Steinmeier, dies sei der wichtigste Schritt auf unserem Weg aus der Pandemie. Die Impfstoffe seien in Rekordzeit entwickelt worden - ganz wesentlich hier in Deutschland. In den kommenden Wochen würden die Lieferungen kräftig anziehen, die Produktion in Europa werde ausgebaut und die Hausärzte stiegen nun ebenfalls ins Impfen ein. Steinmeier selbst hatte in dieser Woche seine erste Impfung mit AstraZeneca erhalten. Er unterstrich, dass er allen in Deutschland zugelassenen Vakzinen vertraue. Die Ansprache des Bundespräsidenten ist heute Abend nach der Tagesschau im Ersten zu sehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2021 10:00 Uhr