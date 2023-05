Meldungsarchiv - 14.05.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten und vereinzelten Schauern oder Gewittern. Höchstwerte 11 bis 19 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt und besonders vom Alpenrand bis nach Niederbayern Regen. Tiefstwerte 10 bis 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch morgen und in den folgenden Tagen unter Tiefdruckeinfluss oft bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte morgen 14 bis 20, sonst 9 bis 16 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.05.2023 15:00 Uhr