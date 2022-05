Das Wetter: Wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern

Brüssel: Die EU-Kommission schlägt in ihrem sechsten Sanktionspaket gegen Russland ein umfassendes Öl-Embargo vor. Mit einer Übergangsfrist von sechs Monaten sollten sämtliche Importe von russischem Rohöl gestoppt werden, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen am Vormittag. Bis Jahresende soll das Embargo auch alle raffinierten Öl-Produkte betreffen. Die 27 EU-Mitgliedstaaten müssen dem Vorschlag der Kommission noch geschlossen zustimmen. EU-Kreisen zufolge sollen Ungarn und die Slowakei eine Ausnahmeerlaubnis erhalten, um noch bis Ende 2023 russisches Öl kaufen zu können. Außerdem kündigte von der Leyen an, dass die größte russische Bank Sberbank und zwei weitere Geldinstitute aus dem internationalen Finanzsystem Swift ausgeschlossen werden. Auch will die EU die Liste der Verantwortlichen für den Ukraine-Krieg erweitern. So soll mit Patriarch Kyrill auch das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP auf die Sanktionsliste gesetzt werden.