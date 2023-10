Das Wetter: Wechselnd bewölkt mit Regen bei 8 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute Nachmittag ist es wechselnd bewölkt mit lebhaftem Wind. Zwischendurch gibt es etwas Sonne aber auch Schauer. Die Höchstwerte zwischen 8 und 13 Grad. In der kommenden Nacht wird es zunehmend klar bei Tiefsttemperaturen von +3 bis -2 Grad. Zum frühen Morgen bildet sich örtlich Nebel. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen freundlich, vor allem morgen scheint oft die Sonne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 15:00 Uhr