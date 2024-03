Das Wetter: Wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, im Süden und Osten Schauer und Gewitter.

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Vor allem im Süden und Osten Schauer und einzelne Gewitter. Kommende Nacht letzte Schauer über den Alpen und im Süden Niederbayerns. Morgen trocken und teils sonnig, teils bewölkt. Am Wochenende unbeständig mit Sonne, Wolken und schauerartigem Regen. Höchstwerte zwischen 8 und 19 Grad. Am Sonntag kühler mit Schnee im Bergland. Dabei lebhafter Wind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2024 17:00 Uhr